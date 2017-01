Die Atlanta Hawks schlagen in einem dramatischen Overtime-Krimi die San Antonio Spurs mit 116:114.

Dennis Schröder gelang beim knappen Hawks-Sieg ein Double-Double mit 16 Punkten und zehn Assists. Bester Scorer Atlantas war Paul Millsap, der auf 32 Zähler kam. Zusätzlich schnappte sich der Power Forward 13 Rebounds. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Bankspieler Tim Hardaway Jr. rettete Atlanta in die Verlängerung mit einem Dreier drei Sekunden vor Schluss.

Die Spurs vergaben in der Verlängerung den Sieg. Spurs-Star Kawhi Leonard erlebte einen für seine Verhältnisse ruhigen Abend mit 13 Zählern und vergab einen Korbleger zum Sieg in letzter Sekunde. San Antonios Topscorer war LaMarcus Aldrige mit 27 Punkten. Die Niederlage in Atlanta war für die Spurs erst die dritte Auswärtspleite in der laufenden Saison.

Besondere Genugtuung verspürte dabei Hawks-Coach Mike Budenholzer, der erstmals mit Atlanta gegen San Antonio gewinnen konnte.