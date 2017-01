Ausgerechnet bei seinem NBA-Debüt in der Starting Five musste der deutsche Nationalspieler Paul Zipser mit seinen Chicago Bulls eine deutliche Niederlage in New York hinnehmen.

Die Bulls unterlagen im Madison Square Garden den Knicks mit 89:104 (51:54) und verloren damit das dritte Mal hintereinander (Ergebnisse und Spielplan).

Dabei lieferte Zipser in 34 Minuten Spielzeit mit sieben Punkten, fünf Rebounds und zwölf Assists eine ordentliche Leistung ab (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Dies reichte aber nicht, um die Knicks um ihren Superstar Carmelo Anthony (23 Punkte, neun Rebounds, sechs Assists) zu stoppen.

Die Bulls liegen nach der Niederlage mit 19 Siegen und 21 Niederlagen auf dem neunten Rang der Eastern Conference (Die Tabellen der NBA).