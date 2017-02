Handfester Skandal am Rande des NBA-Spiels zwischen den New York Knicks und den Los Angeles Clippers:

Während eines Freiwurfs des Knicks-Stars Kristaps Porzingis im ersten Viertel kam es in den Zuschauerrängen am Spielfeldrand zu einer Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen New Yorker Publikumsliebling Charles Oakley und Knicks-Besitzer James Dolan.

Disput eskaliert

Oakley pöbelte offenbar so lange gegen Dolan, bis dieser die Sicherheitsleute im Madison Square Garden rief. Als die Security versuchte Oakley, der für seine körperbetonte Spielweise bekannt und beliebt war, abzuführen, wurde der 53-Jährige handgreiflich.

Mit vereinten Kräften wurde der 2,06 Meter große Hüne dann letztlich doch in Handschellen aus der Halle geführt - zum Missfallen des Publikums, das zu "Oakley, Oakley"-Fangesängen ansetzte. Wie die New Yorker Polizei später bestätigte, wurde Oakley wegen tätlichen Angriffs verhaftet und muss sich nun vor Gericht verantworten.

Clippers-Coach entsetzt

Die Knicks bezogen in einem Twitter-Statement Stellung: "Charles Oakley hat sich heute beim Knicks-Spiel höchst unangebracht und völlig ausfallend verhalten. Er wurde abgeführt und von der New Yorker Polizei festgesetzt. Er war ein großartiger Knick und wir hoffen, dass er bald Hilfe bekommt."

"Das war verrückt", beurteilte Clippers-Power-Forward Blake Griffin die Szene. Sein Coach Doc Rivers, der selbst mit Oakley in New York zusammen gespielt hatte, zeigte sich entsetzt: "Er ist der beste Teamkollege, den ich mir vorstellen könnte. Dementsprechend hart war es für mich, die Szene mitanzusehen. Ich bin jetzt schon lange in der NBA, aber so etwas habe ich noch nie gesehen."

Dem Vize-Meister von 1994 wird ein zerrüttetes Verhältnis zu Knicks-Besitzer Dolan nachgesagt, den er regelmäßig kritisiert. Auch während seiner aktiven Karriere war Oakley bereits für mehrere persönliche Fehden bekannt. Vor allem mit Charles Barkley bekam sich "The Oak" regelmäßig in die Haare. Die gegenseitige Abneigung setzt sich bis heute fort.