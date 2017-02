Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in Overtime bei den Portland Trail Blazers gewonnen. Bei dem 109:104 (42:48, 97:97)-Erfolg erzielte der Deutsche 22 Punkte und verbuchte vier Assists (Tabelle der NBA).

Bester Atlanta-Schütze war Tim Hardaway Jr. mit 25 Punkten. Für Portland traf C.J. McCollum am besten (26 Punkte), Al-Farouq Aminu (14 Punkte, 15 Rebounds) und Ed Davis (11 Punkte, 13 Rebounds) gelang jeweils an Double-Double von der Bank (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US ).

Die Hawks belegen den vierten Platz in der Eastern Conference und sind weiterhin auf Playoff-Kurs. Den Trail Blazers fehlen nach der Niederlage zwei Siege, um in der Western Conference auf den rettenden achten Platz zu springen (Spielplan der NBA).