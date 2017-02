Die Atlanta Hawks haben ihre Achterbahnfahrt in der NBA fortgesetzt. Das Team um den Deutschen Dennis Schröder verlor in der 15. Spielwoche bei den Miami Heat deutlich mit 93:116.

Für die Hawks war es die 21. Niederlage der laufenden Saison. In den letzten sechs Partien wechselten sich stets Sieg und Pleite ab. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Schröder war mit zwölf Punkten zweitbester Scorer seines Teams. Kent Bazemore steuerte 14 Zähler bei.

Die Heat dominierten Atlanta vor allem unter dem Korb. Großen Anteil daran hatte Hassan Whiteside, dem 18 Rebounds und 18 Punkte gelangen.

Prince ringt Whiteside nieder

Whiteside war unfreiwillig auch in die aufregendste Szene des Spiels verwickelt. Der Center wurde von Taurean Prince brutal von hinten umgerissen.

Die unfaire Aktion sorgte für eine Rudelbildung und hatte den Ausschluss für Prince zur Folge.

"Unglücklicherweise ist Whiteside hart auf den Boden gefallen. Aber Taurean wollte ihm nichts Böses und es steckte keine Intention dahinter. Wir hoffen, dass es Hassan gut geht", bewertete Hawks-Coach Mike Budenholzer den Vorfall.

Schröder bringt es auf den Punkt

Bester Werfer des Matches war Miamis Point Guard Goran Dragic mit 27 Punkten. Die Heat bauten damit ihre Siegesserie auf neun Erfolge am Stück aus.

"Großes Lob an Miami. Sie spielen wirklich richtig gutes Basketball", lobte Budenholzer: "Man hat gesehen, dass sie neun Spiele in Serie gewonnen haben. An beiden Ende des Felds waren sie mit ihrer Aktivität und Aggressivität beeindruckend."

Schröder fasste treffend zusammen: "Sie haben einen tollen Job gemacht - wir nicht."

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen. Jeden Donnerstag um 23:30 Uhr im TV auf SPORT1