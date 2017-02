MVP Steph Curry hat beim nächsten Sieg seiner Golden State Warriors in der NBA Geschichte geschrieben.

Die Warriors feierten beim 133:120-Erfolg gegen die Los Angeles Clippers bereits den zwölften Sieg in den letzten 13 Partien (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Bester Werfer bei den Dubs war mit 29 Punkten Curry, für den der Abend jedoch alles anderes als gut begann. Der sonst so herausragende Distanzschütze verfehlte seine ersten vier Dreierversuche.

Curry auf den Spuren von Allen

Danach fand Curry jedoch seinen Rhythmus und schrieb zwei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit Geschichte, als er einen Dreier zur 53:44-Führung der Warriors traf.

Es war Currys 200. Dreier in dieser Saison, womit er diese magische Grenze als erster Spieler in der NBA-Geschichte in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten geknackt hat.

Der einzige Spieler, dem es neben Curry überhaupt gelang, in fünf Saisons mindestens 200 Dreier zu erzielten, ist Ray Allen, der mit 2973 Dreiern die ewige Bestenliste anführt. Curry liegt dort mit 1795 Dreiern auf dem zwölften Rang.

Auch Durant und Thompson glänzen

Beim Sieg der Warriors gegen Los Angeles glänzten neben Curry auch Kevin Durant mit 26 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds sowie Klay Thompson mit 21 Punkten und sieben Rebounds.

Bester Werfer der Partie war aber Clippers-Spieler Blake Griffin mit 31 Punkten. Mit einer Wurfquote von 50 Prozent aus dem Feld zeigten sich die Clippers insgesamt sehr treffsicher, konnten aber viel zu selten die starke Offense der Dubs stoppen.

Mit der herausragenden Bilanz von 43 Siegen in 50 Spielen führen die Warriors weiterhin souverän die Western Conference an, während Los Angeles auf Rang vier liegt (Die Tabellen der NBA).