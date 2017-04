Kawhi Leonard hat die San Antonio Spurs zum zweiten Sieg im zweiten Playoff-Spiel (LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM sowie im LIVESTREAM auf DAZN) gegen die Memphis Grizzlies geführt.

Beim 96:82-Erfolg war "The Klaw" der spielbestimmende Akteur, erzielte mit 37 Punkten eine Karrierebestleistung in der Post Season und sammelte dazu elf Rebounds ein. Eine weitere beeindruckende Statistik: 19 Mal trat Leonard an diesem Abend an die Freiwurflinie, 19 Mal verwandelte er. So treffsicher waren vor ihm nur Dirk Nowitzki und Paul Pierce in einem Playoff-Spiel.

Leonard alleine wurden mehr Freiwürfe als dem gesamten Team der Grizzlies (15) zugesprochen, was Memphis-Coach David Fizdale im Anschluss auf die Palme brachte: "Wir bekommen nicht den Respekt, den wir verdienen, nur weil ein Kerl wie Mike Conley eben keine Show macht. Er hat Klasse und spielt einfach sein Spiel", polterte Fizdale auf der Pressekonferenz.

Leonard vereitelt Grizzlies-Comeback

Schon in der ersten Hälfte gerieten die Grizzlies, wie schon in Spiel eins, gehörig unter Druck. Die Spurs führten schnell mit 56:37. Doch im dritten Viertel meldete sich der Außenseiter nochmals zurück und verkürzte den Rückstand zwischenzeitlich sogar auf vier Zähler (Spielplan und Ergebnisse der NBA-Playoffs im Überblick).

Dank Leonard begann bei den Spurs aber nicht das große Zittern. Der Forward nahm das Spiel in der Crunchtime endgültig in die Hand und sorgte dafür, dass San Antonio mit einer entspannten 2:0-Führung ins erste Auswärtsspiel der Best-of-seven-Serie in Memphis am Donnerstag gehen kann.

Bei den Grizzlies überragte der von seinem Coach gelobte Mike Conley mit 24 Punkten, Zach Randolph verbuchte mit 18 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Gegen Leonards One-Man-Show waren die Grizzlies letztendlich aber machtlos.

