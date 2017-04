Ab dem 15. April starten die NBA-Saison 2016/17 in die Playoffs. Welches Team kann sich in den Serien durchsetzen und wer stürmt am Ende zur Meisterschaft?

SPORT1 überträgt bis zu vier Spiele der NBA-Playoffs pro Woche LIVE im TV auf SPORT1 US. Insgesamt werden bis zu 30 Partien bis zu den Finals gezeigt. Zudem präsentiert SPORT1 US alle Partien der Finalserie LIVE. Auch DAZN zeigt die Playoffs LIVE.

+++ Modus, Favorit und Teilnehmer +++

Alle Serien werden im Modus "Best of seven" ausgetragen. Mit Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) haben es auch zwei Deutsche in die K.o.-Runde geschafft.

Titelverteidiger sind die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James. Die Golden State Warriors gehen als bestes Team der Regular Season als Topfavorit in die Playoffs.

+++ Die Playoffs im TV auf SPORT1 US +++

In der kommenden Nacht überträgt SPORT1 US die zweite Partie zwischen den San Antonio Spurs und den Memphis Grizzlies um 3.30 Uhr LIVE.

(Alle Ansetzungen der Conference Finals hier im Spielplan der NBA)

Die NBA-Playoffs im Überblick:

1. RUNDE:

Eastern Conference:

Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Stand: 0:1

Spiel 1: Boston Celtics - Chicago Bulls 102:106 (48:46)

Spiel 2: Boston Celtics - Chicago Bulls (19. April, 2 Uhr)

Spiel 3: Chicago Bulls - Boston Celtics (22. April, 1 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Spiel 4: Chicago Bulls - Boston Celtics (24. April, 0.30 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Boston Celtics - Chicago Bulls (26. April)

Spiel 6: Chicago Bulls - Boston Celtics (28. April)

Spiel 7: Boston Celtics - Chicago Bulls (30. April)

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Stand: 1:0

Spiel 1: Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 109:108 (66:59)

Spiel 2: Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers (18. April, 1 Uhr)

Spiel 3: Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (21. April, 1 Uhr)

Spiel 4: Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (23. April, 19 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers (25. April)

Spiel 6: Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (27. April)

Spiel 7: Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers (29. April)

Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Stand: 0:1

Spiel 1: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 87:97 (51:46)

Spiel 2: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (19. April, 1 Uhr)

Spiel 3: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (21. April, 2 Uhr)

Spiel 4: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (22. April, 21 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Falls erforderlich

Spiel 5: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (25. April, 1 Uhr)

Spiel 6: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (27. April)

Spiel 7: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (29. April)

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Stand: 1:0

Spiel 1: Washington Wizards - Atlanta Hawks 114:107 (45:48)

Spiel 2: Washington Wizards - Atlanta Hawks (20. April, 1 Uhr)

Spiel 3: Atlanta Hawks - Washington Wizards (22. April, 23.30 Uhr)

Spiel 4: Atlanta Hawks - Washington Wizards (25. April, 2 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Washington Wizards - Atlanta Hawks (26. April)

Spiel 6: Atlanta Hawks - Washington Wizards (28. April)

Spiel 7: Washington Wizards - Atlanta Hawks (30. April)

Western Conference:

Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

Stand: 1:0

Spiel 1: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 121:109 (56:56)

Spiel 2: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (20. April, 4.30 Uhr)

Spiel 3: Portland Trail Blazers - Golden State Warriors (23. April, 4.30 Uhr)

Spiel 4: Portland Trail Blazers - Golden State Warriors (25. April, 4.30 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (26. April)

Spiel 6: Portland Trail Blazers - Golden State Warriors (28. April)

Spiel 7: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (30. April)

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Stand: 1:0

Spiel 1: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 111:82 (52:49)

Spiel 2: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies (18. April, 3.30 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Spiel 3: Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (21. April, 3.30 Uhr)

Spiel 4: Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (23. April, 2 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies (25. April)

Spiel 6: Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (27. April)

Spiel 7: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies (29. April)

Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Stand: 1:0

Spiel 1: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118:87 (59:54)

Spiel 2: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (20. April, 2 Uhr)

Spiel 3: Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (22. April, 3.30 Uhr)

Spiel 4: Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (23. April, 21.30 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (25. April)

Spiel 6: Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (27. April)

Spiel 7: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (29. April)

Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5)

Stand: 0:1

Spiel 1: Los Angeles Clippers - Utah Jazz 95:97 (52:52)

Spiel 2: Los Angeles Clippers - Utah Jazz (19. April, 4.30 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Spiel 3: Utah Jazz - Los Angeles Clippers (22. April, 4 Uhr)

Spiel 4: Utah Jazz - Los Angeles Clippers (24. April, 3 Uhr)

Falls erforderlich:

Spiel 5: Los Angeles Clippers - Utah Jazz (25. April)

Spiel 6: Utah Jazz - Los Angeles Clippers (28. April)

Spiel 7: Los Angeles Clippers - Utah Jazz (30. April)

CONFERENCE HALBFINALS:

Eastern Conference:

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Western Conference:

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

CONFERENCE FINALS:

Eastern Conference:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Western Conference:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

FINALE (alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US):

Sieger Eastern Conference - Sieger Western Conference