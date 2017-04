In der NBA steht der 24. und damit finale Spieltag der Regular Season vor der Tür, der Kampf um die Playoff-Plätze geht in die letzte Runde. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Bevor aber am 15. April die Playoffs starten, möchte SPORT1 wissen: Wer war euer ganz persönlicher wertvollster Spieler (MVP) der Saison 2016/17?

James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry - große Namen, herausragende Spieler, aber wer macht das Rennen im Voting?

Oder setzt sich etwa doch Forward Kevin Durant von den Golden State Warriors durch - obwohl er die letzten 19 Spiele aufgrund einer Knieverletzung verpasst hat? Stimmt jetzt ab!