Die Cleveland Cavaliers mit LeBron James haben es verpasst, in den Playoffs gegen die Boston Celtics einen wichtigen Schritt in Richtung Finale zu machen (Spielplan der NBA).

Boston zerstörte aber die Hoffnungen durch einen Dreier von Avery Bradley 0,1 Sekunden vor Schluss, der den 111:108 (50:66)-Sieg sicherte. Dabei sah Cleveland lange Zeit wie der sichere Sieger aus, verspielte aber eine 21-Punkte-Führung (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US ).

In den Eastern Conference Finals verkürzten die Celtics durch den Auswärtssieg auf 1:2 (Tabelle der NBA).

James enttäuschte auf Seiten der Cavs und tauchte komplett unter. Der Superstar kam nur auf elf Punkte, drei davon erzielter er in der zweiten Hälfte.

James' Schwäche kam überraschend, hatte er zuvor doch einen Michael-Jordan-Rekord egalisiert, als er neun Spiele in Folge mindestens 30 Punkte machte.

Boston beendet Cavs-Siegesserie

Auch die Leistung der Celtics war eine kleine Sensation. Ohne den verletzten Isaiah Thomas, Top-Scorer für die Celtics in den Playoffs, schlugen sie den Meister von 2016 in der eigenen Halle – die 13 Spiele andauernde Siegesserie in den Playoffs ist für die Cavs damit beendet.

Neben dem nervenstarken Bradley (20 Punkte) überzeugte vor allem Point Guard Marcus Smart, der seine Mannschaft mit 27 Punkten und sieben Assists zum Sieg führte. Sieben seiner zehn Dreierversuche fanden das Ziel.

Die beiden anderen Superstars der Cavs, Kevin Love und Kyrie Irving, konnten die schwache Leistung von James nicht wett machen, obwohl sie exzellent spielten.

Love erzielte 28 Punkte, vergab aber auch einen freien Dreipunktewurf in der entscheidenden Phase, Irving kam auf 29 Punkte und sieben Assists.

In der Nacht auf Mittwoch (2.30 Uhr) haben die Cavaliers die Chance, sich zu rehabilitieren. Dann empfangen sie die Celtics zum vierten Spiel der Conference Finals.