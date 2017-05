Die Golden State Warriors haben den Auftakt der Playoff-Serie gegen die Utah Jazz klar gewonnen.

Die Warriors setzten sich mit 106:94 durch und gehen in der best-of-seven- Serie mit 1:0 in Führung.

Bester Werfer der Partie war Stephen Curry mit 22 Punkten. Draymond Green füllte das Scoreboard mit 17 Punkten, acht Rebounds und sechs Assists.(Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Vor der Partie wurde das 2007-er Team der Warriors geehrt. Das hatte unter dem Motto "We Believe" für Furore gesorgt. Golden State beendete eine 13-jährige Durststrecke ohne Playoffs und warf als an acht gesetztes Team die topgesetzten Dallas Mavericks raus.

Curry beeindruckt

Steph Curry zeigte sich nach der Partie beeindruckt von der Zeremonie: "Es bedeutete mir ein bisschen mehr, weil ich der einzige war, der das gleiche Trikot trug. Als ich herkam, hat mich jeder gefragt: 'Könnt ihr auch das schaffen, was das We Believe Team geschafft hat.'"

Allerdings kämpften die Warriors mit den Dreiern. Insgesamt traf Golden State nur 24 Prozent seiner Dreipunkte-Würfe. Dennoch konnte das Team um Curry schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg stellen, als es mit einer 12-Punkte Führung in die Kabine ging. In der kompletten Partie lag Golden State nie zurück und sich bis zu 21 Punkte Vorsprung erspielten.(Ergebnisse und Spielplan)

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Die Jazz hatten ihren Topscorer in Center Rudy Gobert, der auf 13 Zähler kam. Drei weitere Spieler erzielten ebenfalls zweistellige Punkte. Probleme hatten die Jazz vor allem im Rückzugsverhalten nach vergebenen Würfen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Utah die Chance die Serie auszugleichen.