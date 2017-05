Die San Antonio Spurs haben den Heimvorteil in den Conference-Semifinals der NBA zurückerobert.

Die Spurs siegten bei den Houston Rockets mit 103:92 (43:39) und gehen damit in der best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung (Ergebnisse und Spielplan).

Dabei musste San Antonio auf seinen verletzten Leistungsträger Tony Parker verzichten, der aufgrund eines Sehnenanrisses im linken Quadrizeps den Rest der Playoffs nicht mehr zur Verfügung steht.

"Du kannst nicht Tony Parker ersetzen. Er wird eines Tages ein Hall of Famer sein, aber ich denke, dass wir heute alle hart gespielt haben", sagte LaMarcus Aldridge.

Trainer-Legende Gregg Popovich brachte überraschend Rookie Dejounte Murray für Parker in die Starting Five, der jedoch nur zwei Punkte erzielte. Besser machte es der übliche Backup von Parker, Patty Mills, mit 15 Punkten in 30 Minuten Einsatzzeit.

Aldridge und Leonard führen Spurs zum Sieg

Aldridge selbst ging mit gutem Beispiel voran und war mit 26 Punkten neben MVP-Kandidat Kawhi Leonard bester Werfer der Spurs. In den ersten beiden Partien hatte Aldridge insgesamt gerade einmal 19 Punkte erzielt (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Rockets-Superstar James Harden meldete sich nach seinem schwachen 13-Punkte-Spiel zurück und versuchte mit 43 Punkten alles, um Houston in der Serie wieder in Führung zu bringen.

Doch die Unterstützung seiner Teamkollegen ließ zu wünschen übrig. Vor allem Distanzschütze Ryan Anderson enttäuschte und traf keinen einzigen Wurf aus dem Feld.

Spiel vier findet in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls in Houston statt.