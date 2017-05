Durch einen Dreier drei Sekunden vor der Schlusssirene haben die Washington Wizards gegen Rekordmeister Boston Celtics einen Showdown um den Einzug ins Playoff-Halbfinale erzwungen.

John Wall sicherte den Wizards bei der praktisch letzten Aktion des Spiels durch seinen Kunstwurf den denkbar knappen 92:91-Sieg und damit den 3:3-Ausgleich in der Viertelfinalserie (best of seven). Im siebten und entscheidenden Duell beider Teams am Montag hat Boston Heimrecht.

Die Zuschauer in der Verizon Arena sahen eine dramatische Schlussphase. Im letzten Viertel wechselte die Führung hin und her, ehe sich Isaiah Thomas aufmachte, die Celtics im Alleingang ins Conference-Finale schießen zu wollen. Nach fünf Punkten in Folge - darunter ein Dreier - brachte der 1,75 Meter große Wirbelwind Boston 1:34 Minuten vor der Schluss-Sirene mit 87:82 in Führung.

Wall blockt Thomas-Dreier

Die Antworten der Wizards folgten aber postwendend. Dreier Bradley Beal, der sich ein sehenswertes Point-Guard-Duell mit Thomas lieferte, ein geblockter Dreier-Versuch von Thomas durch den späteren Matchwinner, zwei Freiwürfe durch Wall - mit 41 Sekunden auf der Uhr ging das Spiel beim Stand von 87:87 wieder bei Null los.

Nach Al Horfords Treffer zum 91:89 sieben Sekunden vor Schluss sah es erneut stark nach dem erneuten Final-Einzug der Celtics aus. Diesen machte Wall mit seinem irren Dreier direkt nach einem Einwurf dann, zumindest vorerst, zunichte.

Zum tragischen Helden avancierte dann Thomas, dessen Dreier in der Schluss-Sekunde das Ziel verfehlte.

Wizards geben sich nicht geschlagen

Walls Drei-Punkte-Wurf brachte Washington schon zum zweiten Mal zurück in die Serie. Denn nach den ersten beiden Matches hatte Boston sogar schon mit 2:0 Siegen geführt, hatte danach allerdings die zwei folgenden Begegnungen verloren (Ergebnisse und Spielplan).

Neben Matchwinner Wall überragte bei den Wizards Beal als erfolgreichster Werfer mit 33 (15/26) Punkten.

Für Boston reichten 27 Punkte von Thomas und auch von Avery Bradley nicht zum vorzeitigen Einzug in die Vorschlussrunden-Serie gegen Meister Cleveland Cavaliers (4:0 gegen gegen Toronto Raptors).