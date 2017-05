Lautsprecher LaVar Ball hat einmal mehr mit einer streitbaren Aussage für Aufsehen gesorgt.

Im Streit um die Wucher-Schuhe seines Sohnes Lonzo Ball nahm sich das der exzentrische Vater jetzt wieder einmal NBA-Legende Michael Jordan vor.

In einer Diskussionsrunde der Fox-Sendung "Undisputed" wies Co-Gastgeber Shannon Sharpe darauf hin, dass nicht einmal "Michael Jordan 495 Dollar für Schuhe verlangen könnte".

Die Antwort von Ball senior? "Weil er nicht Lonzo Ball ist, deswegen. Hatte er schon zu Beginn seiner Karriere seine eigene Marke? Das hier ist eine neue Ära - die Ball-Ära", tönte er gewohnt selbstbewusst.

Die Ankündigung des ZO2-Schuhs durch die Big-Baller-Brand der Familie für schlappe 495 Dollar hatte vergangene Woche für reichlich Entrüstung gesorgt.

Zur Erinnerung: Lonzo Ball spielte bisher nur am College und wird erst diesen Sommer via Draft in die NBA wechseln.

Wucher-Preis für Schuhe und Badelatschen

Kritik am Wucher-Preis für Lonzos Signature-Treter (495 Dollar) oder die passenden Badelatschen für schlappe 220 Dollar kann Ball senior überhaupt nicht nachvollziehen.

"Warum soll das unverschämt sein? Gucci oder Prada verlangen, was sie wollen - und meine Schlappen sehen besser aus, fühlen sich besser an. Mein Sohn hat seine eigenen Schlappen und seine eigenen Schuhe - bevor er überhaupt ein einziges Mal als Rookie auf dem Feld gestanden hat", tönte Ball in der "Dan Le Batard Show".

Bei Twitter schrieb er: "Wenn du dir die ZO2's nicht leisten kannst, dann bist du KEIN BIG BALLER!"

"Hätte Jordan zerstört"

Vater LaVar lässt allerdings keine Möglichkeit aus, Lonzo sowie seine beiden andere Söhne LiAngelo und LaMelo übermäßig zu hypen.

Doch nicht nur von seinen Söhnen, auch von sich selbst hat LaVar eine höhe Meinung und nahm sich schon einmal Legende Jordan vor.

"In meiner Hochzeit hätte ich Michael Jordan im Eins-gegen-Eins zerstört", tönte der Mann, der im College zwei Punkte im Schnitt erzielte, über den besten Basketballer aller Zeiten.

Für Lonzo und Co. hatte Vater Ball ursprünglich noch hochtrabendere Pläne, was ihren Schuhdeal angeht. Eine Milliarde verlangt er für einen gemeinsamen Vertrag mit einem Sportartikelhersteller: "Man muss es uns nicht alles auf einmal geben. Gebt uns 100 Millionen pro Jahr."

Nike und Co. winkten jedoch dankend ab, weshalb die Big-Baller-Brand die Schuhe nun eben auf eigene Faust promotet.