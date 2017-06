LeBron James ist auf dem besten Weg, den Status einer lebenden Basketball-Legende zu erlangen.

Aber ist der Superstar der Cleveland Cavaliers auch besser als Michael Jordan, der in der Sportwelt über allem zu thronen scheint? Das ist wohl eine Glaubensfrage, über die sich Nächte lang trefflich diskutieren lassen würde.

Für Kalen Gilleese aus Salt Lake City ist die Sache dagegen mehr als klar. Der Tattoo-Fan ist glühender Verehrer von "Air" Jordan und konnte die Vergleiche von LeBron James mit "His Airness" einfach nicht mehr hören.

"Hasse es, wie LeBron versagt"

Seine Reaktion auf die ständigen Diskussionen? Völlig abgefahren. Gilleese bearbeitete einen befreundeten Tätowierer so lange, bis der ihm ein weinendes Gesicht von LeBron James auf die Wade stach.

Das Motiv ist unter NBA-Fans durchaus bekannt. Gegnerischen Fans der Cavaliers präsentieren es gern als Schild im Fanblock.

Gilleese ging aber noch einen großen Schritt weiter. "Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, dass jeder sagt, LeBron sei besser als Jordan. Ich hasse es einfach, wie LeBron versagt."

Auch die Fans der Golden State Warriors verspotteten LeBron James nach dem Meistertitel als Heulsuse © Getty Images

Nach der diesjährigen Finals-Niederlage der Cleveland Cavaliers gegen die Golden State Warriors war es dann so weit. Der Jordan-Fan ließ sich den heulenden Erzfeind auf dem Unterschenkel verewigen - und trug dabei stilecht Shorts der Chicago Bulls und die Sportschuhe der Reihe "Air Jordan".

"Egal was die Leute über das Tattoo denken, jeder erkennt am Ende an, wie gut es gemacht ist", beschreibt Gilleese seine ersten Erfahrungen, nachdem sein neues Motiv weltweite Bekanntheit erlangt hat.