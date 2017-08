NBA-Superstar LeBron James hat auf Twitter US-Präsident Donald Trump attackiert.

"Hass hat es in Amerika schon immer gegeben. Das wussten wir bereits. Aber Donald Trump hat es wieder in Mode gebracht", schrieb der 32-Jährige.

In Amerika ist nach den Ausschreitungen in Charlottesville die Debatte um Rassismus wieder neu entfacht. Bei einer gewalttätigen Demonstration von Ultra-Rechten in der 50.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Virginia ist ein 20-jähriger Autofahrer in die Gegenkundgebung gerast. Dabei wurde eine 32-jährige Frau getötet.