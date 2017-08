Center Willie Reed von den Los Angeles Clippers aus NBA ist am Sonntag wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt von der Polizei in Miami in Gewahrsam genommen worden.

Seine Frau sagte der Polizei, ihr Mann sei bei einem Streit handgreiflich geworden, nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, sich scheiden lassen zu wollen. Reed hatte in der vergangenen Saison für Miami Heat gespielt und für die kommende Spielzeit einen Vertrag bei den Clipppers unterzeichnet.