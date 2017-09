Große Ehre für Basketball-Ikone Kobe Bryant: Gleich zwei Trikots des im Vorjahr zurückgetretenen Superstars der Los Angeles Lakers werden am 18. Dezember vor dem Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen den Meister Golden State Warriors unter das Hallendach gezogen.

Seine Rückennummern 8 und 24, die Bryant über seine 20 Jahre lange Karriere bei den Lakers getragen hatte, werden künftig nicht mehr vergeben.

Zehnter Spieler

"Ich habe immer davon geträumt, dass mein Trikot unter dem Lakers-Dach hängt, aber ich habe sicher nicht gleich an zwei gedacht", sagte Bryant.

Der 39-Jährige wird der zehnte Lakers-Spieler sein, der diese Ehrung erfährt.

Vor ihm waren unter anderem Legenden wie Wilt Chamberlain (Rückennummer 13), Kareem Abdul-Jabbar (33) und Magic Johnson (32) in den illustren Kreis aufgenommen worden.

"Die Ehrung ist hochverdient", sagte Johnson, mittlerweile Präsident der Basketball-Abteilung der Lakers: "Kobe war einer der größten Lakers und NBA-Spieler aller Zeiten, damit ist er ganz sicher auf meinem persönlichen Mount Rushmore."

Platz drei in Scorerliste

Bryant spielte von 1996 bis 2016 für die Lakers in der NBA und gewann fünfmal die Meisterschaft. In der ewigen Scorerliste belegt er hinter Abdul-Jabbar and Karl Malone mit 33.643 Punkten Platz drei.

Der 18-malige All-Star hatte in seinen ersten zehn Saisons die Nummer 8, anschließend eine weitere Dekade lang die 24 auf dem Rücken getragen.