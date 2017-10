In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 18. Oktober geht die NBA in ihre neue Regular Season.

SPORT1 US überträgt gleich zum Start in Woche 1 der neuen Saison das Hammerduell zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets. Beide Teams werden vor der Saison als die Favoriten in der Western Conference gehandelt (ab 4.30 Uhr LIVE auf SPORT1 US).

Beim Duell zwischen dem Titelverteidiger aus Kalifornien und dem Viertelfinalisten der letztjährigen Playoffs wird vor allem das Matchup auf der Position des Point Guards interessant sein.

Aufbauspieler Chris Paul, einer der Superstars der NBA, wechselte zu dieser Saison von den Los Angeles Clippers zu den Rockets, um dort an der Seite von James Harden endlich seinen ersten Titel anzugreifen.

Warriors-Forward Kevin Durant hat das im vergangen Jahr geschafft, nachdem er mit demselben Vorhaben von den Oklahoma City Thunder an die Seite von Stephen Curry, Pauls Gegenspieler zum Start, gewechselt ist.

NBA-Action auf SPORT1 US

SPORT1 US zeigt diesen Kracher und viele weitere NBA-Spiele LIVE im englischen Originalkommentar.

Direkt in der darauffolgenden Nacht kämpfen die San Antonio Spurs um Kawhi Leonard und Pau Gasol gegen die jungen Wilden der Minnesota Timberwolves mit Karl-Anthony Towns, dem ehemaligen Nummer eins Pick Andrew Wiggins und Neuzugang Jimmy Butler (20. Oktober, ab 3.30 Uhr LIVE auf SPORT1 US).

In der Woche danach sind zum ersten Mal deutsche Akteure zu sehen. Neben Dirk Nowitzki wird dann hoffentlich auch Maxi Kleber für die Dallas Mavericks auflaufen. Die Mavs bekommen es dabei allerdings mit Titelverteidiger Golden State Warriors zu tun (24. Oktober, ab 2.30 Uhr LIVE auf SPORT1 US).

Diese Spiele überträgt SPORT1 US in den nächsten Wochen:

Golden State Warriors - Houston Rockets: Mi. 18.10.2017, 04:30 Uhr

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: Do. 19.10.2017 03:30 Uhr

Dallas Mavericks - Golden State Warriors: Mo. (auf Di.) 23.10.2017 02:30 Uhr

Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers: Mi. (auf Do.) 25.10.2017 02:00 Uhr

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: Fr. (auf Sa.) 27.10.2017 02:00 Uhr

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder: Di. (auf Mi.) 31.10.2017 01:00 Uhr

Miami Heat - Chicago Bulls: Mi. (auf Do.) 01.11.2017 00:30 Uhr

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: Fr. (auf Sa.) 03.11.2017 00:00 Uhr

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: Di. (auf Mi.) 07.11.2017 01:00 Uhr

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves: Do. 09.11.2017 04:30 Uhr