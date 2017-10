Schlechte Nachrichten für die Chicago Bulls: Beim Team von Paul Zipser fällt Power Forward Nikola Mirotic für den Saisonstart in der NBA aus.

Grund ist eine Verletzung, die sich der Spanier beim Training zugezogen hat. Dabei handelt es sich aber nicht um eine "normale" Verletzung, sondern um die Folgen einer Schlägerei mit einem Teamkollegen. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Im Dienstags-Training der Bulls begann die Situation zwischen Mirotic und Teamkollege Bobby Portis laut ESPN anfänglich mit üblichem Trashtalk. Nach einer Schubserei beschwerte sich Mirotic noch zweimal bei seinem Kameraden, ehe dieser zuschlug. Der 26-Jährige Mirotic fiel zu Boden und blieb mehrere Minuten liegen.

Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Oberkieferfraktur sowie eine Gehirnerschütterung. Laut Vereinsangaben muss Mirotic operiert werden, er fällt für mehrere Wochen aus.

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Bestrafung der Spieler ist möglich

Der Geschäftsführer der Bulls, Gar Forman, war vor Ort und beobachtete die Auseinandersetzung zwischen beiden Spielern mit eigenen Augen. Im Anschluss teilte das Team aus Chicago mit, disziplinarische Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.

Mirotic und Portis kämpfen jeweils um die Starting-Position als Power Forward der Bulls. Eigentlich war Mirotic für den Starter-Posten vorgesehen. Laut Quellen der Zeitung Chicago Tribune soll Portis nun für mehre Spiele suspendiert werden. Der Deutsche Paul Zipser stünde unter anderem als weiterer Power Forward bereit.

Die Chicago Bulls treffen in ihrem ersten Spiel der neuen Saison in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf die Toronto Raptors (ab 1.30 Uhr in den LIVESCORES).