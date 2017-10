Nationalspieler Dennis Schröder und seine Atlanta Hawks befinden sich in der NBA weiter im Sturzflug.

Die Hawks waren am Sonntag beim 106:117 in eigener Halle gegen die Milwaukee Bucks ohne echte Chance und kassierten im siebten Saisonspiel die sechste Niederlage in Serie.

Schröder, der am Samstag beim 100:105 gegen die Denver Nuggets sein Comeback nach kurzer Verletzungspause gefeiert hatte, war mit 21 Punkten und acht Assists bester Werfer bei Atlanta, das nur zum Auftakt gegen die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki gewonnen hatte. Mit einer Bilanz von jeweils 1:6 sind Hawks und Mavs die schlechtesten Teams der Liga.

Überragender Mann in Atlanta war am Sonntag Bucks-Star Giannis Antetokounmpo. Der Grieche, Topscorer der bisherigen NBA-Saison, kam auf 33 Punkte und zwölf Rebounds.