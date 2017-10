Die Golden State Warriors haben in der NBA den ersten Saisonsieg gefeiert.

Zwei Tage nach der bitteren Auftaktpleite gegen die Houston Rockets setzten sich die Warriors mit 128:120 (61:64) bei den New Orleans Pelicans durch. Erneut zeigte sich der Meister allerdings angreifbar, in Hälfte eins lagen die Pelicans mit 17 Zählern in Front. Doch angeführt von Klay Thompson der sieben Dreier verwandelte und 31 Punkte erzielte, kamen die Gäste noch vor der Pause ran, ehe sie im Viertel drei auf die Siegerstraße gelangen (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

"Bei mir lief es", sagte Thompson: "Wenn ich nochmal rausgehen und ein paar Jumper mehr werfen würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr treffen." Stephen Curry (28 Punkte) und Kevin Durant, der zusätzlich zu seinen 22 Zählern mit sechs Blocks eine Karrierebestmarke aufstellte, überzeugte ebenfalls. Für New Orleans, das weiter auf den ersten Sieg wartet, glänzten einmal mehr die Big Men DeMarcus Cousins und Anthony Davis.

Cousins schrieb sich 35 Punkte, 13 Rebounds, fünf Assists und vier Steals auf den Statistikbogen, Davis (35/17/5/2) stand ihm in nichts nach.