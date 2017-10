Der NBA-Start rückt näher und näher. Im Vorbereitungsspiel zwischen den Dallas Mavericks und den Charlotte Hornets stand in der Nacht von Freitag auf Samstag auch wieder Dirk Nowitzki auf dem Parkett und kassierte prompt eine Niederlage.

Am Ende stand eine 96:111-Pleite zu Buche. Nowitzki war 26 Minuten auf dem Feld und erzielte 14 Punkte. Top-Scorer der Mavs war Harrison Barnes mit 24 Punkten und fünf Rebounds (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US ). Vor allem im Schlussviertel zeigten die Mavs eine schwache Leistung. Nach dem dritten Viertel hatte das Team aus Dallas nur mit einem Punkt in Rückstand gelegen. Im letzten Viertel gingen die Mavs dann mit 15:29 unter und verspielten alle Möglichkeiten auf den Sieg.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte Dirk Nowitzki gegen die Atlanta Hawks noch auf der Bank gesessen. Stattdessen war Jungstar Maxi Kleber erfolgreich. Der 25-Jährige erzielte 16 Punkte - neuer persönlicher Rekord und mehr Punkte, als in seinen vier Preseasonspielen zuvor für die Mavs zusammen. Dabei traf Kleber vier seiner acht Dreierversuche bei einer starken Wurfquote von 55% aus dem Feld. Gegen die Hornets stand Kleber dagegen nicht auf dem Feld.

Bei den Charlotte Hornets war Kemba Walker mit 18 Punkten erfolgreichster Schütze (Der Spielplan der NBA).

Die weiteren Preseason-Games im Überblick:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 113:106

Washington Wizards - New York Knicks 110:103

Toronto Raptors - Chicago Bulls 125:104

San Antonio Spurs - Houton Rockets 106:97

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 101:142

Miami Heat - Philadelphia 76ers 95:119

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 103:107

Haifa Maccabi - Portland Trail Blazers 81:129

Brisbane Bullets - Phoenix Suns 93:114

Los Angeles Lakers - LA Clippers 111:104

Sacramento Kings - Golden State Warriors 106:117