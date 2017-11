Die Dallas Mavericks kommen in der NBA einfach nicht in Fahrt.

Gegen die New Orleans Pelicans setzte es für das Team von Superstar Dirk Nowitzki die nächste Niederlage. Am Ende stand ein 94:99 zu Buche (Spielplan der NBA).

Fast das gesamte Spiel über lagen die Mavs in Rückstand. In den ersten drei Vierteln gab es für das Team von Trainer Rick Carlisle nichts zu holen. Lediglich das letzte Viertel konnten die Mavericks für sich entscheiden, dies reichte am Ende jedoch nicht mehr aus.

Superstar Dirk Nowitzki konnte erneut nicht an frühere Leistungen anknüpfen und blieb mit sieben Punkten und sechs Rebounds blass. Bester Werfer bei den Mavs war Harrison Barnes mit 26 Punkten.

Cousins und Davis überragend

Überragende Akteure der Partie waren die beiden Superstars der Pelicans, DeMarcus Cousins und Anthony Davis, beide konnten ein Double-Double für sich verbuchen. Cousins erzielte 20 Punkte, 22 Rebounds und sieben Assists. Auch Davis spielte stark und ging am Ende des Tages mit 30 Punkten und 13 Rebounds nach Hause.

Für die Dallas Mavericks ist es die neunte Niederlage im zehnten Spiel. Die kommende Partie bestreiten die Mavs bei den Minnesota Timberwolves. Die Pelicans haben bislang ebenfalls eine negative Bilanz: Vier Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber. Die nächste Partie bestreiten die Pelicans bei den Chicago Bulls mit dem deutschen Paul Zipser (Tabelle der NBA).