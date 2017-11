Das Verletzungspech bleibt dem NBA-Rekordmeister Boston Celtics treu. Wie der Klub von Nationalspieler Daniel Theis mitteilte, hat Superstar Kyrie Irving eine "kleine Fraktur im Gesicht" erlitten. Sein Einsatz am Sonntag gegen die Toronto Raptors ist damit fraglich.

Der Point Guard hatte die Verletzung bei einem Ellbogencheck seines Teamkollegen Aron Barnes gleich zu Beginn der Partie am Freitag gegen die Charlotte Hornets (90:87) erlitten. Die komplette Saison fällt bei den Celtics bereits Gordon Hayward (Knöchelbruch) aus, zudem war auch Al Horford wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung gegen die Hornets nicht dabei.

Trotz der personellen Rückschläge schwimmen die Celtics als bestes Team der Liga auf einer Erfolgswelle. Im Heimspiel gegen die Raptors peilen Theis und Co. den zwölften Sieg in Serie an.

