Oklahoma City Thunder hat mit 108:91 (65:48) in der NBA gegen die Golden State Warriors gewonnen. Zum ersten Mal seit Kevin Durants Abgang aus Oklahoma gewinnt sein Ex-Verein gegen den amtierenden Meister Golden State.

Unter ständigem Ausbuhen der Zuschauer in Oklahoma City geriet Durant außerdem mit seinem ehemaligen Kumpel Russell Westbrook aneinander. Westbrook gab sich im Vorfeld des Aufeinandertreffens zwar versöhnlich und nannte es "auch nur ein ganz normales Spiel", auf dem Platz zeigte der Aufbauspieler aber eine andere Reaktion.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

34 Punkte, zehn Rebounds und neun Assists schenkte der 29-Jährige dem neuen Team von Durant ein - neuer Punkte-Saisonrekord für Westbrook. Die Warriors kamen nicht zurecht und erzielten die wenigsten Punkte in der gesamten Saison. Durant kam auf 21 Punkte bei nur acht von 17 getroffenen Würfen, der letztjährige MVP Stephen Curry kam auf 24 Punkte.

Durant und Westbrook geraten aneinander

Nachdem die Thunder schon zur Halbzeit deutlich mit 17 Punkten Vorsprung führten gerieten Durant und Westbrook im dritten Viertel heftig aneinander. Nach einem Ballgewinn von Westbrook im direkten Duell gegen Durant diskutierten beide heftig und gerieten buchstäblich mit den Köpfen aneinander (Der Spielplan der NBA).

Beide bekamen ein technisches Foul zugesprochen und mussten auseinander gezogen werden. Durant kommentierte das anschließend mit provokativem Klatschen.

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

In der Tabelle zeigt sich allerdings ein umgekehrtes Bild. Golden State verliert zwar mit der Niederlage den Anschluss an die im Westen führenden Houston Rockets, trotzdem rangieren die Warriors komfortabel auf Rang zwei. Oklahoma City dagegen hält sich mit einer negativen Bilanz von 8:9 gerade so auf dem letzten Playoff-Platz (Die NBA-Tabelle).