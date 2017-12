Über die Weihnachtsfeiertage geht die NBA in ihre 11. Woche - und gleich zu Beginn wartet ein absoluter Mega-Kracher.

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt es ab 21 Uhr zu der Neuauflage der NBA-Finals der letzten drei Jahre, denn die Cleveland Cavaliers sind zu Gast bei den Golden State Warriors. Das Beste dabei: Sie können dieses spektakuläre Duell LIVE im TV auf SPORT1 US verfolgen!

Der amtierende NBA-Champion um die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry brennt nach der Klatsche gegen die Denver Nuggets auf Wiedergutmachung und will mit einem Sieg den Anschluss an die Houston Rockets, den Tabellenführer der Western Conference, halten. (Die Tabellen der NBA)

Ob Curry nach seiner Knöchelverletzung für dieses Match rechtzeitig wieder fit wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Laut Warriors-Coach Steve Kerr wird Curry sogar zu "99,9 Prozent" ausfallen.

Auch die im Osten drittplatzierten Cavs um den viermaligen MVP LeBron James müssen siegen, um in der Eastern Conference den Anschluss an Spitzenreiter Boston Celtics um Kyrie Irving und dem deutschen Rookie Daniel Theis zu wahren. (Ergebnisse und Spielplan der NBA)

SPORT1 US zeigt in dieser Woche gleich drei Partien LIVE im TV und LIVESTREAM. Alle anderen Partien gibt es wie gewohnt in den LIVESCORES in der SPORT1 App und auf www.SPORT1.de.

Die 11. Woche der NBA LIVE bei SPORT1

Montag, 25. Dezember

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Boston Celtics - Washington Wizards (23.30 Uhr)

Dienstag, 26. Dezember

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (2 Uhr)

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves (4.30 Uhr)

Mittwoch, 27. Dezember

Dallas Mavericks - Toronto Raptors (1 Uhr)

Denver Nuggets - Utah Jazz (3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Donnerstag, 28. Dezember

Atlanta Hawks - Washington Wizards (1.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors (2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Golden State Warriors - Utah Jazz (4.30 Uhr)

Freitag, 29. Dezember

Boston Celtics - Houston Rockets (2 Uhr)

San Antonio Spurs - New York Knicks (2.30 Uhr)

Samstag, 30. Dezember

Toronto Raptors - Atlanta Hawks (1.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks (2 Uhr)

Sonntag, 31. Dezember

Detroit Pistons - San Antonio Spurs (1 Uhr)

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers (2 Uhr)

Washington Wizards - Chicago Bulls (21.30)