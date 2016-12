Die Green Bay Packers haben angeführt von Aaron Rodgers einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs eingefahren. Der viermalige Super-Bowl-Sieger fegte die Seattle Seahawks mit 38:10 (21:3) vom Platz und feierte den dritten Erfolg in Serie.

Quarterback Rodgers überzeugte mit Pässen für 246 Yards und drei Touchdowns und durfte dank des komfortablen Vorsprungs bereits Anfang des vierten Viertels auf die Bank.

"Aaron ist ein großartiger Spieler. Er verwöhnt uns", lobte Head Coach Mike McCarthy.

Rodgers schreibt Franchise-Geschichte

Mit seinen zwei Pässen in die Endzone auf Wide Reveiver Jordy Nelson stellten der Quarterback und sein Receiver sogar einen Franchise-Rekord ein. Mit nun 57 haben beide genauso viele Touchdowns produziert wie das Duo Brett Favre und Antonio Freeman.

Seattles Russell Wilson erwischte dagegen einen schwarzen Tag. Der Quarterback (22 von 39 Pässe für 240 Yards, 1 Touchdown) leistete sich mit fünf Interceptions so viele Ballverluste wie nie zuvor in seiner NFL-Karriere.

Die Seahawks verpassten es, vorzeitig Platz eins in der NFC West perfekt zu machen.

Giants beenden Cowboys-Lauf

Die New York Giants beendeten derweil die elf Spiele andauernde Siegesserie der Dallas Cowboys. In einer punktearmen Partie setzten sich die New Yorker 10:7 (0:7) gegen die Texaner durch. Für die Cowboys war es die erste Niederlage seit dem Auftaktspiel gegen die Giants.

"Der Schlüssel zum Sieg war unsere Defense, die gegen eines der besten Teams in der Liga wenig zugelassen hat", lobte Superstar Odell Beckham Jr. Der Wide Receiver sorgte mit einem Lauf über 61 Yards in die Endzone für die Entscheidung.

Besagte Verteidigung hielt Dallas' stark aufspielenden Rookie Dak Prescott bei nur 165 Yards und einem Touchdown. Der Quarterback leistete sich zudem zwei Interceptions.

Verletzung überschattet Miamis Sieg

Die Miami Dolphins feierten einen Sieg in letzter Sekunde. Andrew Franks sorgte mit einem Field Goal über 21 Yards für den 26:23 (14:10)-Sieg über die Arizona Cardinals.

Ryan Tannehill zeigte eine starke Vorstellung. Miamis Quarterback brachte es auf 195 Yards (15/20 angekommene Pässe) und drei Touchdowns, musste aber Ende des dritten Viertels nach einem Tackling mit einer Knieverletzung in die Kabine.

Rückschlag für Edebalis Saints

Kasim Edebali erlitt mit den New Orleans Saints einen schweren Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Das Team um den Linebacker aus Hamburg unterlag bei den Tampa Bay Buccaneers mit 11:16 und ist nach der zweiten Pleite in Folge nur Dritter der NFC South. New Orleans steht nun bei fünf Siegen und acht Niederlagen, die Chance auf den Einzug in die Meisterrunde ist nur noch theoretisch. (Die Tabellen der NFL)

Die Cleveland Browns verloren auch ihr 13. Saisonspiel und bauten ihren Klub-Negativrekord aus, diesmal setzte es ein 10:23 gegen die Cincinnati Bengals. Zuletzt waren die Detroit Lions 2008/09 in allen 16 Hauptrundenspielen sieglos geblieben.