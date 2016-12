New York Giants - Philadelphia Eagles 19:24

Die New York Giants müssen weiter auf den Playoff-Einzug warten. Quarterback-Star Eli Manning findet nicht zu seiner Stärke und wirft mehrere Interceptions. Zunächst trägt Malcolm Jenkins eine zum frühen 14:0 der Eagles in die Endzone zurück, dann vergibt Manning am Ende die letzte Comeback-Chance.

Green Bay Packers - Minnesota Vikings 38:25

Dank eines hervorragend aufgelegten Aaron Rodgers setzen die Green Bay Packers in der NFL ein Ausrufezeichen im Kampf um die Playoffs. Der Quarterback zerlegt die einst so gefürchtete Vikings-Defense. Somit haben die Packers vor dem letzten Spieltag gegen die Detroit Lions den Playoff-Einzug in der eigenen Hand.

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 38:17

Die Titans gehen überraschend bei den Jaguars baden und verspielen damit ihre Chancen auf die Playoffs. Noch schlimmer: Quarterback Marcus Mariota zieht sich einen Wadenbeinbruch zu und fällt für das letzte Saisonspiel gegen Houston aus. Jacksonville feiert dagegen nach etlichen Niederlagen wieder einen Sieg.

New York Jets - New England Patriots 3:41

MVP-Kandidat Tom Brady zerlegt die harmlosen New York Jets mit einer beeindruckenden Vorstellung. Damit bleiben die Patriots auf dem ersten Platz in der AFC. Die Jets-Quarterbacks zeigen sich zu Weihnachten in Geberlaune und werfen eine Interception nach der anderen.

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 16:33

Die Atlanta Falcons ziehen als Sieger der NFC South in die Playoffs ein und verpassen den Carolina Panthers eine echte Abreibung. MVP Cam Newton zeigt sich ungewohnt unsauber und wirft zwei Interceptions. Ein spektakulärer Touchdown-Run von Tevin Coleman zerstört alle Panthers-Hoffnungen auf ein Comeback.

Oakland Raiders - Indianapolis Colts 33:25

Ein spektakulärer Catch bei Third Down von Amari Cooper rettet die Oakland Raiders gegen die Colts über die Ziellinie. Zuvor haben die Raiders alles im Griff, bis sich der bis dahin starke Derek Carr bei einem Sack von Trent Cole einen Wadenbeinbruch zuzieht. Das späte Comeback der Colts scheitert jedoch.