Die Miami Dolphins machen beim klaren Sieg gegen die New York Jets einen großen Schritt Richtung Playoffs. Beim Stand von 13:10 muss New Yorks Lachlan Edwards für seinen geblockten Punt hart büßen und lässt den Dolphins-Touchdown zu. Zu Beginn des letzten Viertels wird dann auch Quarterback Bryce Petty heftig in die Zange genommen und muss raus.

