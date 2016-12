Die Seattle Seahawks haben sich in der NFL den Titel in der NFC West und damit ein Playoff-Ticket gesichert (Tabelle der NFL).

Seattle schlug im Thursday Night Game die Los Angeles Rams mit 24:3 und ist mit nun neun Siegen und vier Niederlagen nicht mehr von Rang eins in der Division zu verdrängen. In der Conference liegen sie gleichauf mit den Detroit Lions und den New York Giants auf Rang zwei.

Nach seiner schwachen Performance bei der Niederlage gegen Green Bay schlug Russell Wilson zurück. Der Quarterback brachte 19 von 26 Pässen für 229 Yards an den Mann und warf drei Touchdowns. Allerdings leistete er sich erneut eine Interception.

Alle Highlights der NFL im Video auf SPORT1.de

Tyler Lockett, der für Jermaine Kearse in die Startformation gerückt war, fing sieben von acht Pässen und erzielte einen Touchdown (Spielplan der NFL).

Die Rams mussten sich auch nach der Trennung von Headcoach Jeff Fisher geschlagen gegen und kassierten unter Interimstrainer John Fassel die fünfte Pleite nacheinander. Die gefürchtete Defense der Seahawks schlug wieder zu. Nachdem man die gegnerischen Quarterbacks zuletzt selten in Gefahr bringen konnte, kamen die Gastgeber am Donnerstag auf vier Sacks.

Seattle ließ sich bei der Partie auch nicht von der kurzen Regenerationszeit beeinflussen, über die sich Richard Sherman heftig beschwert hatte. Der Cornerback sorgte gegen Los Angeles mit einem Hit dafür, dass Rams-QB Jared Goff die Partie verlassen musste und deswegen auf Anzeichen einer Gehirnerschütterung untersucht wird.