Richard Sherman, Cornerback der Seattle Seahawks, hat die NFL für ihre Spielansetzungen heftig attackiert. (Tabelle der NFL)

"Kackveranstaltung (original Wortlaut: "Poopfest"). Es ist schrecklich", wetterte Sherman. "Wir sind ungefähr um 1 Uhr morgens nach Hause gekommen, so etwas am Montag und dann musst du schon am Donnerstag wieder spielen."

Die Seahawks waren am Sonntagabend bei den Green Bay Packers zu Gast und empfangen am Donnerstag die Los Angeles Rams (Spielplan der NFL).

Der 28-Jährige redete sich regelrecht in Rage. "Herzlichen Glückwunsch NFL, ihr habt es wieder geschafft. Aber sie haben es ja schon die ganze Saison gemacht. Wir (die Seahawks, Anm. d. Red.) sind jetzt eben das letzte Team, dem der Mittelfinger gezeigt wird."

Sherman sagte, sein Körper habe sich wahrscheinlich nur zu 50 bis 60 Prozent erholt, bis die Seahawks wieder spielen müssen.

Der Cornerback ist ein Lautsprecher der NFL, der sich in dieser Saison schon häufiger mit der Liga anlegte. Die Spiele am Donnerstagabend seien jedoch unter seinen fünf wichtigsten Anliegen.

"Es ist heuchlerisch, wie ich schon früher gesagt habe. Sie haben diese klare Stellung bezüglich Spielersicherheit. Dann setzten sie die Spieler enormer Gefahr aus", sagte Sherman.