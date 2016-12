Die New England Patriots haben in der NFL ihr viertes Spiel in Folge gewonnen. Die Pats besiegten im Monday Night Game die Baltimore Ravens 30:23 (16:3).

Angeführt von Tom Brady führte der Super-Bowl-Sieger von 2014 zeitweise sogar mit 23:3. Der Quarterback zeigte mit Pässen für 406 Yards und drei Touchdowns erneut eine starke Vorstellung und feierte seinen 100. Heimsieg. Seine Interception war erst die zweite der Saison (Ergebnisse und Spielplan der NFL).

Highlights Patriots - Ravens:

Brady sorgt für Entscheidung

"Das war ein wichtiges Spiel für uns. Du spielst zuhause im Dezember am Montagabend gegen eine großartige Defensive. Es war wichtig für uns, gut zu spielen", meinte Brady, der mit einem Touchdown-Pass über 79 Yards auf Chris Hogan den Endstand herstellte.

Der 39 Jahre alte Quarterback ist nun einer von nur vier Spielern mit mindestens 450 Touchdowns in der Karriere.

Running Back LaGarrette Blount (ein Touchdown) durchbrach mit 72 Yards zudem erstmals seit seiner Rookie-Saison die 1000-Yard-Marke.

Flacco trotz Rekord machtlos

Bei Baltimore stemmte sich Joe Flacco gegen die Niederlage. Der Quarterback (324 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception) stellte mit 37 (von 52) angekommenen Pässen einen Franchise-Rekord auf.

Für die Ravens war es ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Mit sieben Siegen und sechs Niederlagen belegen sie Platz zwei in der AFC North. Die Patriots (11-2) stehen dagegen kurz vor dem Gewinn der AFC East. (Die Tabellen der NFL)