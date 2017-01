+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:21 +++

Dallas muss hier schnellsten aufwachen, sonst liegen sie schon früh in der Partie chancenlos zurück. Die Defense muss mehr Druck auf Rodgers ausüben und die unnötigen Strafen abstellen.

Jetzt ist aber zunächst die Offense der Cowboys wieder dran und startet mit einem kurzen Pass auf Tight End Jason Witten.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:21 +++

Die nächste Strafe gegen die Cowboys-Defense gibt Green Bay bei 3rd & 6 wieder ein neues First Down, es ist zum Haareraufen für jeden Dallas-Fan. Rodgers bestraft die Defense sofort und findet Geronimo Allison nach einem kurzen Scramble mit einem langen Pass über die Mitte.

Und auf einmal wacht auch das Laufspiel der Packers auf: Fullback Aaron Ripkowski findet die Lücke und Green Bay steht schon wieder in der Redzone. Nach einem schnellen Pass auf Adams steht Green Bay an der 1-Yard-Linie und Montgomery drückt den Ball erneut über die Linie - Touchdown Packers, 21:3!

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:14 +++

Der nächste Drive der Packers geht genau so weiter wie die vorherigen. Rodgers hat hinter seiner Offensive Line mehr als genug Zeit und verteilt den Ball bis dato perfekt.

Dallas muss hier etwas mehr Druck auf den Quarterback ausüben, Rodgers hat zu viel Zeit, um den Ball loszuwerden. Somit nähert sich Green Bay wieder der Mittellinie, noch knapp elf Minuten sind im zweiten Viertel zu spielen.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:14 +++

Doch statt eines Konters folgt ein schnelles Three-and-out. Die Laufverteidigung der Packers steht und Prescott bringt den Ball bei 3rd & 8 nicht an den Mann.

Die Konsequenz: Dallas muss punten und Rodgers darf schon wieder auf das Feld. Weiterhin steht es 14:3 für Green Bay.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:14 +++

Und nur ein paar Spielzüge später läuft Ty Montgomery den Ball aus drei Yards in die Endzone - Touchdown! Die Packers ziehen hier früh im Spiel bereits leicht davon, jetzt müssen Prescott, Elliott und Co. im nächsten Drive kontern. 14:3 Packers!

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:7 +++

Rodgers ist schon früh im Spiel in seinem Element und in absoluter Topform! In seiner typischen Art tänzelt der Quarterback in der Pocket und findet zuerst Randall Cobb und dann Geronimo Allison bei Third Down.

Mit einem herausragenden Pass findet Rodgers dann DaVante Adams, natürlich wieder bei Third Down. Zum Ende des ersten Viertels stehen die Packers schon wieder in der Redzone.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:7 +++

Doch Dallas zeigt sich vom ersten Traum-Drive der Packers unbeeindruckt und macht da weiter, wo sie in der Saison aufgehört haben: Mit Laufspiel. Elliott zwingt die Packers dazu, das Laufspiel ernst zu nehmen, wodurch sich Räume für die Wide Receiver ergeben.

Doch wieder macht eine Strafe, diesmal von Brice Butler, Dallas das Leben schwer und sie müssen punten. Green Bay übernimmt an der eigenen 10-Yard-Linie. 7:3 Packers.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:7 +++

Touchdown Packers! Green Bay kriegt zunächst durch eine unnötige Cowboys-Strafe ein First Down geschenkt, dann bringt Rodgers einen ersten längeren Pass zu Randall Cobb an.

Bei einer Offside-Strafe für die Cowboys bekommt Rodgers ein "free play" und sucht seinen Tight End Richard Rodgers mit einem tiefen Pass. Der kann den Ball fangen und bringt die Packers in Führung.

7:3 Green Bay!

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 3:0 +++

Gunter kann aber anscheinend weiter machen und für die Cowboys kommt die Field-Goal-Unit aufs Feld. Kicker Dan Bailey läuft aus 50 Yards an und haut den Ball durch die Stangen für die ersten Punkte des Spiels. 3:0 Cowboys.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 0:0 +++

Der erste Drive der Cowboys sieht sehr gut aus. Prescott wirft einige kurze Pässe und Screens, die Blocks der Cowboys-Line sitzen und Terrance Williams bzw. Dez Bryant holen schnelle First Downs.

Dann wird Prescott jedoch das erste Mal gesacked und bei 3rd & 2 sucht der Rookie wieder Bryant - der Pass zu einem seiner Lieblingsziele wird allerdings fast intercepted. Dabei verletzt sich aber Packers-Verteidiger LaDarius Gunter bei einem unglücklichen Zusammenprall mit einem eigenen Mitspieler.

+++ Dallas Cowboys - Green Bay Packers 0:0 +++

Es kann losgehen! Packers-Kicker Sidney Crosby schießt den Ball über die Cowboys-Endzone hinweg, Touchback. Dallas legt also an der eigenen 25-Yard-Linie los.

+++ Falcons warten schon +++

Der Sieger der Partie trifft im NFC Championship Game, dem letzten Schritt vor Superbowl LI, auf die Atlanta Falcons, die sich bereits gestern in überzeugender Manier gegen die Seattle Seahawks durchsetzten.

+++ Wer holt sich das letzte NFC-Ticket? +++

Für viele Experten und Fans ist es das spannendste und beste Spiel der bisherigen Playoffs. Der #1-Seed der NFC, die Dallas Cowboys, trifft auf die formstarken Green Bay Packers um den zuletzt heiß gelaufenen Quarterback Aaron Rodgers.

Was in einem potenziellen Shootout enden könnte, ist definitiv ein hoch spannendes Duell: Schaffen es die Cowboys, ihr über die Saison hinweg so starkes Laufspiel wieder aufzuziehen? Dabei kommt es vor allem auf Rookie-Running-Back Ezekiel Elliott an, der hinter einer überragenden Offensive Line in der Regular Season mehr Yards erlief als jeder andere Running Back in der Liga.

Oder können die Packers Elliott stoppen und somit den anderen Rookie der Cowboys, Quarterback Dak Prescott, dazu zwingen, sie durch die Luft zu schlagen?

Auf der anderen Seite wird Aaron Rodgers sein Team wieder auf seinen Schultern tragen müssen, ihm fehlt dabei aber sein bester Receiver Jordy Nelson, der aufgrund einer Rippenverletzung nicht spielen kann.

Der größte Mutmacher für die Packers ist sicher der aktuelle Lauf ihres Quarterbacks, der seit fast zwei Monaten keine einzige Interception geworfen hat.

Es wird also spannend: Wer sichert sich das letzte Ticket für das NFC Championship Game?