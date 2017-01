Ein unerwünschter Feueralarm hat die Spieler der Pittsburgh Steelers in der Nacht vor dem wichtigen Playoff-Spiel bei den New England Patriots (ab 0.40 Uhr in den LIVESCORES) um ihren wohlverdienten Schlaf gebracht.

Wie der amerikanische Sportsender ESPN berichtet, hat die Polizei in Massachusetts am frühen Sonntagmorgen einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der den Fehlalarm ausgelöst haben soll.

Demnach habe der Mann aus Boston, der Heimatstadt der Patriots, in der Nacht in einem Treppenhaus in der Nähe des Ausgangs des Steelers-Hotels den Alarm ausgelöst und sei anschließend zur Flucht in ein wartendes Auto mit zwei weiteren Insassen gesprungen.

Die Polizei nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte den Täter schnell stellen. Das Hotel wurde zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert und von Feuerwehrmännern überprüft. Nur das Steelers-Team durfte im Hotel bleiben, allerdings wurden durch den lautstarken Vorfall fast alle Spieler geweckt.

Der Täter aus Boston wird nun wegen ungebührlichem Benehmen, Ruhestörung und dem Auslösen eines Fehlalarms angeklagt. Sein Ziel hat der Mann aus Boston allerdings wohl bereits erreicht - schließlich fehlen den Steelers vor dem Spiel am Abend jetzt einige Stunden Schlaf.