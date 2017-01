Ein Co-Trainer der Pittsburgh Steelers wurde nur Stunden nach dem 30:12 Sieg der Steelers gegen die Miami Dolphins festgenommen. Das berichtet ESPN.

Nach Informationen der Polizei von Pittsburgh soll Joey Porter versucht haben, den Türsteher in einem Restaurant anzugreifen. Die alarmierte Polizei stoppte demnach den Angriff und nahm den 39 Jahre alten Ex-NFL-Profi fest. Ihm wird nun unter anderem öffentliche Trunkenheit zur Last gelegt.

Die Steelers wollten noch weitere Details abwarten, bevor sie sich dazu äußern.

Schon in der Vergangenheit geriet Porter mit dem Gesetz in Konflikt. 2010 wurde er betrunken am Steuer erwischt und angeklagt weil er einen Polizisten angegriffen haben soll. Doch die Vorwürfe wurden fallen gelassen.