Die Green Bay Packers haben ihre Siegesserie in der NFL tatsächlich noch mit dem Division-Titel in der NFC North gekrönt. Das Team des wieder einmal überragenden Quarterbacks Aaron Rodgers gewann das Endspiel um das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde gegen Lokalrivale Detroit und steht damit mit einer Bilanz von 10:6 Siegen zum 15. Mal in der Vereinsgeschichte vor den Lions (9:7) an der Spitze seiner Division.

Die Washington Redskins haben nach gegen die New York Giants die NFL-Playoffs verpasst. Redskins-Quarterback Kirk Cousins gelangen mit 22 erfolgreichen Pässen bei 35 Versuchen zwar 287 Yards. Allerdings unterliefen Washingtons Spielmacher auch zwei Interceptions, zudem wurde Cousins gleich vier Mal von der New Yorker Defense zu Boden geschickt.

Die New England Patriots haben sich in der NFL den Heimvorteil bis zum Super Bowl gesichert. New England setzte sich am letzten Spieltag der regulären Saison gegen die Miami Dolphins und beendete die Spielzeit mit 14 Siegen und zwei Niederlagen und der besten Bilanz in der American Football Conference.

