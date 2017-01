Wide Receiver Moritz Böhringer darf weiter auf eine Karriere in der NFL hoffen.

Die Minnesota Vikings geben dem Deutschen eine neue Chance und sicherten sich am Tag nach dem letzten Spiel der Regular Season weitere Rechte an ihm. Böhringer wurde zusammen mit acht weiteren Spielern am Montag mit einem "Future Contract" ausgestattet.

Die Vikings verpassten mit einer Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen den Sprung in die Play-offs (Die Tabellen der NFL).

Mit einem solchen Vertrag sichern sich die Klubs die Rechte an Spielern, denen sie in der nächsten Saison den Sprung ins endgültige Roster zutrauen. Böhringer wird somit Teil des Team-Frühjahrsprogrammes sein sein, und voraussichtlich im Juli mit den Vikings ins Training Camp starten wird.

Der 23-Jährige wurde 2016 von den Vikings in der 6. Runde gedraftet. Im Rahmen der zweiten und finalen Kaderreduzierung auf 53 Spieler wurde er im September aus dem Aufgebot gestrichen, erhielt aber einen Platz in der Practice Squad.

Böhringer glaubt, dass er dort in seiner Rookie-Saison als Spieler Fortschritte gemacht und sich in allen Bereichen verbessert hat. "Ich möchte auf den Erfahrungen aufbauen, die ich während des ganzen Jahres gewonnen habe", sagte er TwinCities.com.

Böhringer wird auch nach dem Saisonende für die Vikings in Minnesota bleiben um individuell zu trainieren, bevor im April das erste Frühjahrs-Training ansteht. "Ich hoffe, dass ich nächste Saison im 53er Kader stehen werde", sagte Böhringer.