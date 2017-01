Die Paarung steht: am 5. Februar treffen die New England Patriots im Super Bowl LI in Houston auf die Atlanta Falcons. Auch in diesem NFL-Endspiel wird es wieder spektakuläre Highlights geben - wahrscheinlich aber auch die eine oder andere Panne.

Über die Jahre passieren selbst den besten Teams einige peinliche Patzer und kuriose Fehler. Vor allem die glücklosen Buffalo Bills - vier Super-Bowl-Pleiten in Folge - "glänzen" immer wieder mit solchen Lowlights, aber selbst ein Tom Brady ist nicht vor Blackouts gefeit.