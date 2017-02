Im NRG-Stadium in Houston, Texas, findet am Sonntag der 51. Super Bowl statt. Die Atlanta Falcons um Quarterback Matt Ryan treffen auf die New England Patriots mit Superstar Tom Brady.

Die Falcons haben sich mit einem souveränen 44:21 Sieg gegen die Green Bay Packers den Einzug in den Super Bowl gesichert, diesen in ihrer Geschichte aber noch nie gewonnen. Die Patriots zogen dank eines 36:17 gegen die Pittsburgh Steelers ohne Probleme in das NFL-Finale ein.

Seit 2001 haben die Patriots zusammen mit Quarterback Tom Brady den Super Bowl vier Mal gewonnen. Brady, der derzeit genau so viele Super-Bowl-Siege wie die NFL-Legenden Joe Montana und Terry Bradshaw hat, kann mit fünf Siegen zum alleinigen Rekordhalter werden.

SPORT1 berichtet vom 51. Super Bowl im LIVETICKER.

+++ Kick-Off-Time um 0.30 Uhr +++

Um 0.30 Uhr deutscher Zeit, also am frühen Montagmorgen, beginnt der Super Bowl LI in Houston / Texas. Dann kämpfen die Atlanta Falcons und die New England Patriots um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy.