Nachdem die Macher der US-Zeichentrick-Serie "The Simpsons" die Präsidentschaft von Donald Trump in einer Episode aus dem Jahr 2000 vorhergesagt hatten, beweisen die Zeichner offenbar ein weiteres Mal ihre hellseherischen Fähigkeiten.

In einer Folge aus dem Jahr 2012 sorgt die US-Sängerin Lady Gaga in der Simpsons-Heimatstadt Springfield für Aufruhr, weil sie dort ein Konzert gibt, bei dem sie, nur an einem Seil befestigt, über die Massen schwebt - genau, wie bei ihrer Halbzeitshow während des Super Bowls am Sonntag in Houston.

Auch darüber hinaus weist der reale Auftritt der Pop-Künstlerin verblüffende Parallelen zur Comic-Version auf: Beide Male trägt Lady Gaga ein futuristische, silber glänzendes Outfit mit auffälligen hohen Stiefeln.

In der besagten Simpsons-Folge ist zudem ein leuchtender Cowboy-Hut über dem Stadion zu sehen. Einen solchen trägt die Sängerin auf dem Cover ihres aktuellen Albums "Joanne". Auch die Licht-Show während ihres Super-Bowl-Auftritts erinnerte verdächtig an die Comic-Vorlage.

Simpsons-Orakel schlägt zu

Ein weiterer Fall also für das beinahe schon traditionelle Simpsons-Orakel? Schon nach der Parallele zu Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten explodierte das Netz vor weiteren, mehr oder weniger ernst gemeinten, Prophezeiungen der TV-Serie.

Vielleicht war die Ursachenkette dieses Mal aber auch genau anders herum und Lady Gaga ließ sich bewusst von ihrer Comic-Vorlage inspirieren. In jedem Fall haben die Simpsons-Macher wieder einmal Fingerspitzengefühl für (sportliche) Zeitgeschichte bewiesen.