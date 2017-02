NFL-Superstar Tom Brady hat verraten, dass seine Ehefrau Gisele Bündchen ihn zu einem Karriereende geraten hat.

"Wenn es nach meiner Frau gehen würde, hätte sie mich heute zurücktreten lassen. Sie hat mir das in dieser Nacht dreimal gesagt", erzählte der 39-Jährige und erinnerte sich an die Feier nach dem Sieg beim Super Bowl LI.

"Ich habe geantwortet 'Zu blöd, Baby, ich habe einfach viel zu viel Spaß im Moment'."

Brady hatte die New England Patriots am Sonntag dank einer starken Aufholjagd zum Sieg über die Atlanta Falcons geführt und seinen fünften Super-Bowl-Ring gewonnen. Der Quarterback denkt allerdings noch lange nicht an ein Karriereende, sondern möchte möglichst bis 45 auf dem Feld stehen.

"Ich glaube, dass ich immer noch abliefern kann. Also werde ich hart arbeiten, um bereit zu sein und noch lange Zeit spielen zu können."

Brady ist seit acht Jahren mit Supermodel Bündchen verheiratet und wurde am Sonntag zum vierten Mal zum Super-Bowl-MVP gewählt.