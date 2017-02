Die NFL-Saison 2016 ist so gut wie vorbei, nur noch zwei Teams sind übrig. Die New England Patriots und die Atlanta Falcons duellieren sich im Super Bowl LI in Houston.

Doch bis es soweit ist, trifft sich die NFL zu einer großen Party, ehrt ihre besten Spieler der Saison 2016 und gibt die neuen Mitglieder der Football Hall of Fame bekannt.

SPORT1 war bei der NFL Honors Gala dabei und präsentiert die Preisträger der Saison 2016 sowie die neuen Hall of Famer.

Most Valuable Player: Matt Ryan - Quarterback, Atlanta Falcons

Coach of the Year: Jason Garrett - Head Coach, Dallas Cowboys

Defensive Player of the Year: Khalil Mack - Defensive End, Oakland Raiders

Offensive Player of the Year: Matt Ryan - Quarterback, Atlanta Falcons

Offensive Rookie of the Year: Dak Prescott - Quarterback, Dallas Cowboys

Walter Payton Award: Greg Olsen - Linebacker, Carolina Panthers

Defensive Rookie of the Year: Joey Bosa - Defensive End, Los Angeles Chargers

Assistant Coach of the Year: Kyle Shanahan - Offensive Coordinator, Atlanta Falcons

Zusätzlich wurden die neuesten Mitglieder der Pro Football Hall of Fame in Canton bekannt gegeben. Fünf Spieler aus der Kategorie "Modern Era Players" haben es 2016 in die Ruhmeshalle geschafft: Quarterback Kurt Warner, Running Back LaDainian Tomlinson, Defensive End Jason Taylor, Running Back Terrell Davis und Kicker Morten Andersen.

In der Kategorie "Contributor" wurde Dallas Cowboys Besitzer Jerry Jones die Ehre zu teil. Der Seniors Committee Kandidat war 2016 Safety Kenny Easley.

Die Aufnahmezeremonie der 2017er "Hall of Fame"-Klasse wird am 5. August in Canton, Ohio stattfinden.