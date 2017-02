Skandal-Spieler Michael Vick beendet seine Karriere in der NFL. Gegenüber ESPN erklärte der 36-Jährige, sich ab sofort anderen Dingen widmen zu wollen: "Es ist an der Zeit. Jetzt bin ich offiziell so weit."

Der langjährige Quarterback der Atlanta Falcons, die am Sonntag im Super Bowl (Nacht auf Montag, ab 0.30 Uhr im LIVETICKER sowie LIVE und im Originalkommentar bei DAZN) die New England Patriots fordern, war 2007 wegen illegaler Hundekämpfe suspendiert worden und hatte zwei Jahre im Gefängnis verbracht.

Danach konnte der 100-Kilo-Mann mit dem Spitznamen "Superman" allerdings nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen. 2014 nahmen die Pittsburgh Steelers Vick unter Vertrag, zuletzt war er jedoch ohne Team.