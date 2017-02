Der 51. Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons ging in die Geschichte ein. Doch in Deutschland war der Hype um Amerikas größtes Sportereignes doch nicht so groß, wie gedacht.

Rund eine halbe Millionen Zuschauer weniger sahen auf Sat.1 die erste Hälfte als noch im vergangenen Jahr. 1,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen im Schnitt das erste Quarter des Super Bowls ab 0.30 Uhr, im zweiten Quarter waren es 1,27 Millionen Menschen.

Damit kam Sat.1 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf Marktanteile von 27,8 und 39,5 Prozent.

Die Werte für das Gesamtspiel werden erst am Dienstag vorliegen. Im Vorjahr lag der Marktanteil in der Spitze bei 49,9 Prozent.