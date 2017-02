Gelingt Tom Brady der Angriff auf die Geschichtsbücher?

Beim Super Bowl LI in Houston (ab 0.30 im LIVETICKER sowie LIVE und im Original-Kommentar auf DAZN) kann sich der Star-Quarterback der New England Patriots im Duell mit den Atlanta Falcons seinen fünften Titel sichern - das schaffte in der NFL-Geschichte zuvor kein Quarterback.

Auf der anderen Seite führt in Matt Ryan der frisch gekürte Most Valuable Player (MVP) die Falcons aufs Feld. Für den 31-Jährigen ist es der erste Super Bowl seiner Karriere, auch die Falcons standen zuvor erst einmal im Endspiel: Im Super Bowl XXXIII kassierte Atlanta 1999 allerdings eine 19:34-Niederlage gegen die Denver Broncos um John Elway.

Neben der herausragenden Offense der Falcons um Ryan, Receiver Julio Jones und den Running Backs Devonta Freeman und Tevin Coleman steht vor allem die nicht immer sattelfeste Abwehr im Fokus. Kann sie genug Druck auf Brady ausüben und die Anlaufstellen Julian Edelman und Chris Hogan abmelden?

So können Sie den Super Bowl 2017 LIVE verfolgen:

LIVE im STREAM: DAZN (mit deutschem und Original-US-Kommentar), ran.de

LIVE im TV: ProSieben Maxx, Sat.1

LIVETICKER: SPORT1.de und SPORT1 App