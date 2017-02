Zum ersten Mal Verlängerung und das größte Comeback der Endspiel-Geschichte: Super Bowl LI in Houston wird als einer der verrücktesten in die lange Historie eingehen. Tom Brady führt die New England Patriots nach Rückständen von 0:21 und 3:28 gegen die Atlanta Falcons noch zum sensationellen 34:28 nach Verlängerung.

Das Highlight der Aufholjagd lieferte Receiver Julian Edelman mit seinem unglaublichen Catch von den Füßen seines Gegenspielers auf dem Weg zum 28:28-Ausgleich.

Mit dem fünften Super Bowl als Quarterback und der vierten Auszeichnung zum MVP de Spiels stellte Brady neue Rekorde auf. Außerdem rockte Lady Gaga mit ihrer spektakulären Halbzeitshow das NRG Stadium in Houston.