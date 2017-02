Die Football-Fans in Deutschland haben sich den Termin des Super Bowl 2017 natürlich seit Wochen schon rot im Kalender angestrichen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr LIVE und im Originalkommentar bei DAZN) treffen in Houston mit den New England Patriots und den Atlanta Falcons die beiden besten NFL-Teams dieser Saison aufeinander.

Bei DAZN haben die Fans die Möglichkeit, das größte Einzelsport-Ereignis der Welt mit deutschem oder englischem US-Originalkommentar zu erleben.

Auch Rap-Ikone Ice-T weist die Zuschauer noch einmal auf die Auswahl hin.

Wählt man den Originalkommentar, melden sich dann am Mikrofon von FOX Sports Star-Kommentator Joe Buck und Ex-Quarterback Troy Aikman, der in seiner aktiven Karriere die Dallas Cowboys zu drei Super-Bowl-Titeln führte.