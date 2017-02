Was für ein Krimi!

NFL-Superstar Tom Brady liefert in dem spektakulären Super Bowl LI sein Meisterstück. Seine New England Patriots gewannen das Endspiel in Houston gegen die Atlanta Falcons mit 34:28 nach Verlängerung, obwohl sie in der ersten Hälfte bereits mit 0:21 in Rückstand gelegen hatten.

Mit unglaublichen 19 Punkten im letzten Viertel retteten sich die bis dahin fast völlig abgemeldeten Patriots doch noch in die Verlängerung - es war die erste Overtime in der Super-Bowl-Historie. Dort gewann New England den Münzwurf, ehe Brady sein Team mit seiner unfassbaren Coolness sein Team über das Feld führte und der herausragende Running Back James White (3 Touchdowns) den Sieg perfekt machte.

Nie zuvor hatte ein Team im Super Bowl mehr als zehn Punkte aufgeholt. Brady brachte am Ende 43 seiner 66 Pässe für unglaubliche 466 Yards an den Mann und wurde folgerichtig zum vierten Mal zum MVP des Endspiels gewählt.

Ein Fummel des lange Zeit ganz starken Falcons-Quartierbacks Matt Ryan öffnete New England doch noch die Tür zum fünften Titel der Ära Brady und Head Coach Bill Belichick. Brady ist mit fünf Super Bowls nun der erfolgreichste Quartierback der NFL-Geschichte.