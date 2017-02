Tom Brady denkt nach Super-Bowl-Sieg nicht an Rücktritt

Anzeige

Tom Brady denkt nach Super-Bowl-Sieg nicht an Rücktritt Brady will bis Mitte 40 spielen

vergrößernverkleinern Tom Brady denkt noch lange nicht an ein Karriereende © Getty Images

Tom Brady denkt trotz seiner 39 Jahre noch lange nicht an einen Rücktritt und will noch mehrere Jahre in der NFL verbringen. Für den Quarterback sei "alles möglich".